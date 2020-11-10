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Футболист не готов к играм за национальную команду.

Вингер английского Тоттенхэма Стивен Бергвейн пропустит ближайшие игры сборной Нидерландов.

Как сообщает официальный сайт национальной команды, 23-летний форвард был вызван в сборную, однако провалил тест на физическую готовность, и главный тренер Франк Де бур отправил футболиста в Лондон.

В текущем сезоне Бергвейн не является игроком основы Тоттенхэма. На его счету 10 матчей во всех турнирах за "шпор", в которых он не отличался результативными действиями.

Отметим, Нидерландам в ноябре предстоит сыграть товарищеский матч против Испании и матчи Лиги Наций против Боснии и Польши.