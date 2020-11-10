Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок.
Сборная Украины, Getty Images
10 ноября 2020, 19:17
В рамках товарищеской встречи сборная Украины в гостях встретится со сборной Польши.
Букмекеры компании Parimatch считают, что фаворитом встречи является именно команда Еже Бржечека. На победу Польши можно поставить с коэффициентом 2,28.
Ничью же эксперты оценили в 3,50, а победа сборной Украины оценивается в коэффициент 3,20.
Матч Польша — Украина пройдет в среду, 11-го ноября, в Кожуве на стадионе Шленски. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.