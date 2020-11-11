Сергей Ребров признался, что вместо Венгрии едва не оказался в Польше.
Сергей Ребров, Getty Images
11 ноября 2020, 18:12
Тренер Ференцвароша Сергей Ребров оказался в Венгрии благодаря стечению обстоятельств.
"У меня польский клубный футбол ассоциируется с варшавской Легией, – цитирует Реброва WP Sportowe Fakty. – Клубом, от которого каждый год ожидают выхода в Лигу чи у которого это по кавим-то причинам не получается".
"До того, как летом 2018 года я стал тренером Ференцвароша, у меня были переговоры с Легией, но мы не достигли взаимопонимания".
Ранее Сергей Ребров рассказал о секрете успеха своего Ференцвароша.