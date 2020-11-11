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Сергей Ребров признался, что вместо Венгрии едва не оказался в Польше.

Тренер Ференцвароша Сергей Ребров оказался в Венгрии благодаря стечению обстоятельств.

"У меня польский клубный футбол ассоциируется с варшавской Легией, – цитирует Реброва WP Sportowe Fakty. – Клубом, от которого каждый год ожидают выхода в Лигу чи у которого это по кавим-то причинам не получается".

"До того, как летом 2018 года я стал тренером Ференцвароша, у меня были переговоры с Легией, но мы не достигли взаимопонимания".

Ранее Сергей Ребров рассказал о секрете успеха своего Ференцвароша.