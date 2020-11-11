Украина

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров рассказал, почему не возглавил польский клуб и сравнил Роберта Левандовски с Андреем Шевченко.

Накануне поединка между сборными Польши и Украины легендарный украинский футболист и бывший наставник киевского Динамо Сергей Ребров дал интервью польскому ресурсу WP Sportowe Fakty.

- С чем у вас ассоциируется польский футбол?

- Если говорить о клубном футболе, то с варшавской Легией. Клубом, от которого каждый год ожидают выхода в Лигу Чемпионов, но по каким-то причинам, у них не получается.

- Еще не так давно ходили слухи о том, что вы получали предложение возглавить Легию.

- Это не слухи, а правда. До того, как летом 2018 года я стал тренером Ференцвароша, у меня были переговоры с Легией.

- И почему же не возглавили Легию?

- Мы просто не достигли взаимопонимания.

- Вы проделали прекрасную роботу в Ференцвароше. За счет чего удалось впервые за 25 лет вывести клуб в группу Лиги чемпионов?

- В этом нет никакого секрета или волшебства. Я не могу назвать какие-то "громкие" фамилии футболистов, потому что у нас таких нет. Мой ответ будет стандартным, но это правда: тяжелый труд, сплоченный коллектив, внимательная игра в обороне, четкость в атакующих действиях.

Этот сезон, как мы знаем, необычный: на пути к групповому этапу три квалификационных раунда состояли только из одного матча. Но в итоге нам удалось пройти квалификацию и это показывает, что мы прогрессируем и находимся на правильном пути, ведь еще год назад мы выступали в группе Лиги Европы.

- В вашей команде играют футболисты из польского чемпионата, но нет ни одного поляка. Следите за кем-нибудь из польских футболистов?

- Мы следим за чемпионатом Польши. Я считаю, что там есть футболисты, которые подошли бы Ференцварошу, и те три наших игрока, которые перешли к нам из Экстраклассы, тому подтверждение. Но для нас сложно подписывать молодых поляков, потому что их "вылавливают" большие клубы из лучших чемпионатов. Так же, как и молодых венгров.

- Вы попали в одну группу Лиги чемпионов с киевским Динамо, родным для вас клубом. После жеребьевки были рады или расстроены?

- С точки зрения эмоций для меня лучше было бы избежать такой встречи. Я профессионал, поэтому сейчас Ференцварош для меня – команда номер один. Но я также болею за Динамо, так что после жеребьевки не особо радовался.

- В домашнем матче вы сыграли с Динамо вничью 2:2, которую Ференцварош вырвал на последних минутах. Этот выстраданный один балл, должно быть, очень приятен для вас.

- Прежде всего он важен для моих игроков. Это доказательство того, что и в Лиге Чемпионов мы можем бороться за очки и добывать их.

- Кто из форвардов лучше: Шевченко или Левандовски?

- Разное время, разные футболисты, разные люди. Не люблю таких сравнений. Шевченко прекрасно выступал в ЛЧ в составе Динамо и Милана, Роберт делает тоже самое в немецких клубах.

- Шевченко получал Золотой мяч, а у Левандовски, по мнению поляков, в этом году его отобрали, потому что мы уверены, что он бы его выиграл.

- С точки зрения получения Золотого мяча, как по мне, Шевченко было легче чем Левандовски. Он не играл в эпоху Месси и Роналду. Эти два игрока практически лишили остальных шансов получить ЗМ. Во всем мире люди привыкли, что Золотой мяч получает либо Роналду, либо Месси. На протяжении многих лет карьеры Роберта существует этот "шаблон", потому что к нему за последние годы привык мир. Во времена Шевченко не было одного или двух футболистов, которые бы настолько доминировали.

- Левандовски не сыграет против Украины. Это плюс для вашей сборной?

- Как тренер я понимаю это решение, потому что этот матч в большей степени для резервистов. Будет ротация, посмотрят на других игроков, кому-то дадут отдохнуть. Украина тоже не будет играть основой. Понимаю обеих тренеров, потому что у них впереди более важные матчи Лиги Наций. Украину в этом цикле ожидает целых три выездных игры за неделю.

- Уже несколько лет из-за войны с Россией ситуация в Украине нестабильна. Как такие условия перенес ваш футбол? Сборная играет хорошо, два клуба выступают в ЛЧ, молодежь выиграла Чемпионат мира U20 в Польше.

- Именно молодежь имеет большое значение. В Украине всегда заботились о воспитании молодых футболистов. То же Динамо, например, имеет прекрасную академию. Обратите внимание: из-за коронавируса Динамо потеряло 11-12 футболистов, но проиграло Барселоне всего 1:2. Игроки сборной U20, о которых вы вспоминали, также усилили украинские клубы. Талантливая молодежь, в какой-то степени, помогает поддерживать уровень нашего футбола.

Напомним, что матч Польша-Украина состоится в среду, 11 ноября. Начало в 21:45. Онлайн-трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.

Перевод Михаила Цирука, Football.ua