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Стали известны стартовые составы команд на товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со стартовым составом на товарищеский матч против Польши. Место в рамке ворот "желто-синих" впервые за долгое время займет Андрей Лунин. Атаку гостей возглавит Роман Яремчук, в то время как Жуниор Мораес остался в запасе. Кроме того, на скамейке запасных остался один из лидеров команды Руслан Малиновский. Его место на поле займет Виктор Коваленко.

Польша: Скорупски — Гумны, Валукиевич, Бохневич, Рыбус — Плачета, Клих, Гуральски, Зьелински — Милик, Пьонтек

Запасные: Щесны, Фабиански, Кендзера, Беднарек, Линетти, Модер, Гросицки, Глик, Реца, Берешински, Шимански, Южвяк

Украина: Лунин — Конопля, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Коваленко, Макаренко, Зинченко — Ярмоленко, Зубков — Яремчук

Запасные: Панькив, Пятов, Забарный, Чеберко, Мораес, Цыганков, Соболь, Малиновский, Харатин, Сидорчук, Бондарь, Марлос

Матч Польша — Украина начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.