Тренеры определились со стартовыми составами.
Унай Симон, Getty Images
11 ноября 2020, 21:22
В рамках товарищеской встречи сборная Нидерландов примет сборную Испании.
Главные тренера команд уже определились с составами на игру.
Нидерланды: Бизот — Хатебур, Вельтман, Аке, Вейндал — Вейналдум, ван де Бек, Ф. де Йонг — Депай Бергхюйс, Л. де Йонг.
Запасные: Дроммель, Крул, Дюмфрис, Бабел, Блинд, ван Анхолт, Де Врей, Классен, Копмайнерс, Мален, Промес, Стенгс
Испания: Симон — Гайя, Мартинес, Гарсия, Бельерин — Каналес, Коке, Родри, Асенсио — Морено, Мората
Запасные: Кепа, Де Хеа, Бускетс, Льоренте, Ольмо, Рамос, Роберто, Родригес, Руис, П. Торрес, Ф. Торрес, Траоре
Отметим, матч Нидерланды — Испания состоится в среду, 11-го ноября. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.