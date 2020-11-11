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Тренеры определились со стартовыми составами.

В рамках товарищеской встречи сборная Нидерландов примет сборную Испании.

Главные тренера команд уже определились с составами на игру.

Нидерланды: Бизот — Хатебур, Вельтман, Аке, Вейндал — Вейналдум, ван де Бек, Ф. де Йонг — Депай Бергхюйс, Л. де Йонг.

Запасные: Дроммель, Крул, Дюмфрис, Бабел, Блинд, ван Анхолт, Де Врей, Классен, Копмайнерс, Мален, Промес, Стенгс

Испания: Симон — Гайя, Мартинес, Гарсия, Бельерин — Каналес, Коке, Родри, Асенсио — Морено, Мората

Запасные: Кепа, Де Хеа, Бускетс, Льоренте, Ольмо, Рамос, Роберто, Родригес, Руис, П. Торрес, Ф. Торрес, Траоре

Отметим, матч Нидерланды — Испания состоится в среду, 11-го ноября. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.