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Подопечные Андрея Шевченко потерпели поражение в матче с "белыми орлами" перед поединками Лиги наций (0:2).

В рамках подготовки к очередным матчам Лиги наций сборная Украины провела контрольный поединок против Польши. Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко предоставил шанс ряду резервных игроков, который должны были доказать, что не зря вызваны под знамена национальной сборной. Сразу же после стартового свистка подопечные Ежи Бженчека забрали мяч под свой контроль, но не оказывали давление на чужую штрафную площадь. Через некоторое время гости перехватили инициативу и, в отличие от соперника, стали пробивать по воротам. Зинченко потревожил Скорупски дальним выстрелом, с которым голкипер справился не без труда.

Через несколько минут украинцы получили шикарную возможность забить благодаря заработанному Ярмоленко пенальти. Сам же пострадавший подошел к мячу, но не реализовал одиннадцатиметровый удар, пробив в штангу. После этого подопечные Шевченко продолжал контролировать мяч, подбираясь все ближе к воротам "белых орлов". Зинченко и Яремчук пробивали по воротам из выгодных позиций, а Скорупски справился с их выстрелами.

В одном из эпизодов Украина неожиданно могла пропустить после потерей Макаренко мяча, но хозяева не смогли этим воспользоваться. Далее гости продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, намереваясь таки дожать соперника. Время от времени атаки завершались ударами по воротам, но они не несли реальной угрозы для Скорупски. Со временем поляки успокоили игру, забрав мяч под свой контроль. Они провели несколько содержательных атак, но ни одна из них не завершилась опасным моментом.

Ближе к окончанию первой половины встречи команды обменялись заработанными стандартами, однако не сумели извлечь из них никакой пользы. Зато удалось забить с игры – сделали это хозяева. Лунин допустил грубую ошибку, опрометчиво выйдя из ворот и подарив мяч Зьелински. Петр поделился им с Пьонтеком, а нападающий послал мяч в пустые ворота – 1:0. В оставшиеся минуты Украина не нашла, чем ответить сопернику, посему отправилась отдыхать, уступая в счете.

Сразу же после перерыва Шевченко поменял линию атаки. Вышедшие на замену Марлос, Мораес и Цыганков должны были усилить игру команды впереди. Однако во второй половине встречи украинцы были не так опасны у чужих ворот, как в первой. Но время от времени возможности забить все же возникали. В завершении одной из атак Цыганков пробил под перекладину после прострела Конопли, а Скорупски перевел мяч на угловой.

Гости продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, но не могли вскрыть оборону соперника. У Коваленко был шанс забить прямым ударов со штрафного, но Виктор не смог перебросить мяч через стенку. Вскоре после этого "Кадра" успокоила игру, уведя ее со своей половины поля. Второй забитый гол не заставил себя долго ждать. Едва вышедший на замену Модер пробил в штангу после розыгрыша штрафного, а затем сам же успешно сыграл на добивании — 2:0. Обеспечив комфортное преимущество в счете, подопечные Бженчека вновь опустились на свою половину поля.

Украинцы отчаянно пытались забить, что возродило бы интригу. Однако у них практически ничего не получалось в последней трети поля. Скорупски, которому часто приходилось вступать в игру в первом тайме, пребывал без серьезной работы. В одном из эпизодов ему все же едва не пришлось доставать мяч из собственных ворот. Цыганков получил пас от Марлоса и пробил мимо голкипера, после чего мяч просвистел рядом со штангой.

В оставшееся до окончания встречи время подопечные Шевченко отчаянно пытались отыграть хотя бы один мяч. Они атаковали большими силами, но так и не сумели взломать эшелонированную оборону соперника. Хозяева больше не позволяли угрожать воротам Скорупски. "Белые орлы" достаточно уверенно довели поединок до логического завершения, в итоге отпраздновав победу. Украинцы же, несмотря на ряд хороших возможностей забить, включая пенальти, так и не смогли "распечатать" ворота Скорупски.

Следующим поединком сборной Украины будет встреча с Германией в рамках Лиги наций. Матч состоится в субботу, 14-го ноября. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Польша - Украина 2:0

Голы: Пьонтек, 40, Модер, 62

Польша: Скорупски — Гумны (Берешински, 78), Валукиевич, Бохневич, Рыбус (Реца, 79) — Плачета (Шимански, 84), Клих, Гуральски (Линетти, 62), Зьелински (Южвяк, 46) — Милик (Модер, 62), Пьонтек

Украина: Лунин — Конопля (Бондарь, 63), Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Коваленко (Сидорчук, 76), Макаренко, Зинченко (Харатин, 56) — Ярмоленко (Марлос, 46), Зубков (Цыганков, 46) — Яремчук (Мораес, 46)

Предупреждения: Гуральски — Харатин

На 12-й минуте Ярмоленко не реализовал пенальти (штанга)