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Команды не выявили победителя в спарринге.

В рамках товарищеского матча сборная Нидерландов дома сыграла вничью с Испанией (1:1).

На 18-й минуте Каналес открыл счет в матче, классно пробив в правый нижний угол ворот. Нидерланды ответили своим голом на 47-й минуте. Ван де Бек подключился к атаке, и как только мяч дошел до него — мощно пробил.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Нидерланды — Испания 1:1

Голы: ван де Беек, 47 — Каналес, 18.

Нидерланды: Бизот — Хатебур (Дамфрис, 46), Вельтман, Аке (Блинд, 6), Вейндал — Вейналдум (Клаассен, 46), Ф. Де Йонг (Де Врей, 46) — Бергейс (Стенгс, 46), ван де Беек, Депай (Бабель, 79), Л. де Йонг.

Испания: Симон — Бельерин, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес (Серхио Рамос, 85), Гайя (Регилон, 29) — Коке, Родри, Каналес (Льоренте, 72) — Морено (Ферран Торрес, 61), Мората (Ольмо, 62), Асенсио (Траоре, 62).

Предупреждение: ван де Беек — Регилон, Ольмо.