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Форвард поразил ворота Андорры.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сумел поразить ворота сборной Андорры в контрольном поединке (7:0).

Этот забитый мяч стал 102-м для форварда в футболке своей национальной сборной. До рекорда иранца Али Даеи (109 голов) осталось всего семь мячей.

Следующий матч Португалия сыграет против Франции в рамках Лиги наций 14-го ноября. После команда Фернанду Сантуша померяется силами с Хорватией (17-го ноября).

До матча против Андорры появилась информация, что Роналду может покинуть Ювентус.