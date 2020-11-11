Италия

Туринцы планируют избавиться от португальца

Руководство Ювентуса планирует в будущем предложить ПСЖ обменять Неймара на форварда Криштиану Роналду, утверждает Tuttоmercatoweb.

По данным источника, туринцы не намерены продлевать контракт с 35-летним футболистом, так как клуб нацелен укрепить место в составе для Деяна Кулусевски и Федерико Кьезы, а также переподписать контракт с Пауло Дибалой.

Кроме того, Ювентус не хочет удовлетворять финансовые потребности Роналду из-за кризиса на фоне пандемии.

Туринцы готовы обменять португальца на бразильского игрока, чей контракт с ПСЖ истекает в 2022 году. Ранее сообщалось, что парижане намерены продлить соглашения с Неймаром и рядом других лидеров.