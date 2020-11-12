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Наставник сборной Украины U-21 высказался о предстоящем матче отбора на чемпионат Европы против Мальты.

Молодежная сборная Украины потеряла даже математические шансы на выход на предстоящий чемпионат Европы-2021, однако в ноябре "желто-синим" осталось провести еще два поединка квалификации — против Мальты U-21 и Северной Ирландии U-21.

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился ожиданиями от следующего матча с национальной командой Мальты U-21.

"Мы стараемся не забывать о рейтинге страны и сделаем все, чтобы заработать шесть очков, однако на первом месте будет стоять структура нашей игры, качество действий подопечных. Над этим мы и работали последние дни".

"Многие наши футболисты на четыре года младше игроков мальтийской команды, поэтому говорить о какой недооценке не стоит. В физическом плане сборная Украины, возможно, даже проигрывает оппоненту, но повторюсь, что результат не является для нас самым важным. Учитывая наш состав, мы хотим от ребят большего понимания нашей игры и подготовки к следующему отборочному циклу".

"Что касается тренировочного процесса, то тренерский штаб доволен проделанной работой. Вот только из-за коронавируса постоянно выбывают наши футболисты, есть травмированные, поэтому на сегодняшний день у нас вырисовывается почти новая команда. Но мы понимаем эти проблемы и работаем с ними", — приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, в восьми отборочных матчах молодежная сборная Украины набрала десять очков и занимает третье место в группе. Поединок "желто-синих" против одногодок из Мальты состоится во вторник, 13 ноября, и не будет иметь никакого турнирного значения.