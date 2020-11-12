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Бывший игрок Шахтера стал чемпионом страны.

Бразильский нападающий китайского Цзянсу Сунин Алекс Тейшейра, известный украинским фанатам по играм за донецкий Шахтер, сумел отметиться забитым голом в матче против Гуанчжоу Эвергранд (2:1).

Футболист получил мяч в близи от штрафной, прошел защитника и обводным ударом в левый угол прошил ворота.

Все бы ничего, но этот мяч принес Цзянсу Сунин чемпионство в китайской Суперлиге. В текущем сезоне на счету Тейшейры 19 матчей за клуб, в которых он отметился 10 голами.