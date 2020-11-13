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Специалист добился с командой исторического успеха.

Чонбук Хендэ Моторс по итогам сезона-2020 стал победителем чемпионата и Кубка Южной Кореи. Команду тренирует экс-тренер львовских Карпат Жозе Мораиш.

В чемпионате страны Чонбук опередил Ульсан на три очка, а в финале Кубка переиграл тот же Ульсан (1:1, 2:1).

Стоит отметить, что под руководством Мораиша клуб добился исторического прогресса, так как ранее не выигрывал в один сезон и чемпионат и Кубок.

В минувшем сезоне Жозе Мораиш пришел с Чонбуком к поеде в Кубке Южной Кореи.