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Майкон, Тете, Маркос Антонио и Додо поучаствовали в победе своей команды в контрольном матче с южнокорейцами.

В рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио, которые пройдут летом 2021 года, олимпийская сборная Бразилии, состоящая из футболистов возрастом до 23-х лет, провела спарринг с одногодками из команды Южной Кореи.

Вызов в стан сборной Бразилии U-23 получили сразу четыре игрока донецкого Шахтера, все из которых приняли участие в этом матче. Так, Майкон вышел в стартовом составе и провел на поле 82 минуты, а Маркос Антонио, Тете и Додо вышли на замену уже под конец второго тайма.

"Горняки" в этом матче результативными действиями не отметились, однако это не помешало олимпийской сборной Бразилии добыть уверенную победу над соперником со счетом 3:1.

Южная Корея U-23 — Бразилия U-23 1:3

Голы: Кунья, 42, Родриго, 61, Рейнир, 73

Бразилия U-23: Фелипе — Эмерсон (Эванилсон, 82), Лианко, Габриэль, Сайо — Вендел (Антонио, 78), Майкон (Ассунсао, 82), Рейнир (Додо, 82) — Нерес (Тете, 78), Кунья (Жуниор, 87), Родриго (Данилу, 87)