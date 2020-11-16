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Специалист развеял слухи о переходе украинца.

Главный тренер кипрского Пафоса украинец Дмитрий Михайленко прокомментировал слухи о возможном трансфере Артема Милевского в клуб.

"Подпишем ли мы Милевского? Нет. Я слышал об этом, но Пафос ищет молодых игроков, до 23 лет".

Также Михайленко рассказал, будет ли подписание украинских футболистов в зимнее трансферное окно. На данный момент в команде выступают украинцы Орест Кузик и Артур Рудько.

"В команде есть два украинца. Я бы не стал отрицать что кто-то приедет из Украины, но сейчас работа на трансферном рынке ведется в другом направлении. Но это футбол, мы не знаем, что будет через два-три месяца. Думаю, что вряд ли", — рассказал специалист в интервью Профутбол Digital.

Напомним, Михайленко в сентябре 2020 года покинул пост главного тренера СК Днепр-1 и перебрался в Пафос. После девяти туров его клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Кипра с 14 очками в активе.