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Руслан Ротань определился со стартовым составом на матч квалификации молодежного чемпионата Европы.

Молодежная сборная Украины проведет заключительный поединок квалификационного раунда чемпионата Европы-2021 среди команд, возраст футболистов которых не превышает 21 год.

Соперником украинцев станет сборная Северной Ирландии U-21, однако никакого турнирного значения данный матч иметь не будет.

Главный тренер "желто-синих" Руслан Ротань определился со стартовым составом на данный поединок, который, несмотря на потерянные шансы пройти квалификацию, попытается завершить участие в турнире на победной ноте.

Украина U-21: Трубин – Якимец, Баболго, Снурницын, Дубинчак – Ярмолюк, Бражко, Вантух – Кухаревич, Шевцов, Исаенко

Запасные: Кучерук, Турбаевский, Д. Кравчук, Биловар, Михайленко, Стецьков, А. Кравчук

Напомним, Украина U-21 — Северная Ирландия U-21 состоится сегодня, 17 ноября, в 18:30 по киевскому времени.