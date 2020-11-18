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Бывший игрок Динамо Дерлис Гонсалес получил серьезную травму.

В матче 3-го тура чемпионата Парагвая Олимпия, за которую выступает Дерлис, играла против Сан Лоренцо. Гонсалес получил травму и не смог завершить матч.

Издание haupei24 сообщает, что подтвердились худшие опасения — у полузащитника диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

Теперь ему предстоит перенести операцию. Восстановление займет от 6 до 7 месяцев.

Дерлис перешел в Олимпию в феврале этого года и быстро стал важным игроком. За Динамо он провел 86 матчей (12 голов, 15 ассистов).