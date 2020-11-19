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Чиприан Тэтэрушану решил сосредоточиться на выступлениях за Милан.

Голкипер Милана Чиприан Тэтэрушану принял решение попрощаться со сборной Румынии и продолжить выступления только на клубном уровне — сообщил официальный сайт румынской федерации футбола.

"Я начал подумывать об уходе из сборной в начале нынешнего года, – сказал 34-летний ветеран. – Я с гордостью представлял свою страну более десяти лет, но теперь пора дать дорогу молодым вратарям".

Тэтэрушану провел в сборной Румынии 73 матча и принимал участие в финальном турнире Евро-2016.

На клубном уровне он выступал за румынский Ювентус, Глорию, Стяуа, Фиорентину, Нант и Лион.

В сентябре 2020 года перешел в Милан в качестве "дублера" Джанлуиджи Доннаруммы и в нынешнем сезоне сыграл 1 матч в Серии А и 1 — в Лиге Европы.