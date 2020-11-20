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Назревает конфликт.

Футбольный мир понемногу привыкает в технологии VAR и все реже жалуется на то или иное решение арбитров после помощи повторов. Футбол стал справедливее после внедрения этой системы, с этим трудно спорить. Однако, дороги футбола и VAR могут разойтись.

Издание Sports Finding сообщает, что владельцы VAR Антонио Ибаньес Де Альба и Мигель Анхель Галан подписали документ, в котором у Mediapro, Hawk-Eye, FIFA, UEFA, RFEF и других федераций, которые пользуются технологией, требуется немедленно прекратить использование VAR.

Главная претензия Де Альбы и Галана в том, что многие ассоциации стали использовать систему без их согласия. Владельцы готовы идти в суд.

В ближайшее время создатели встретятся с представителями ФИФА для переговоров.

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