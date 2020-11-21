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Мероприятие пройдет в онлйан-формате.

Церемония ФИФА The Best состоится 17 декабря, сообщает официальный сайт организации.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие впервые пройдет в онлайн-формате.

Отметим, что по итогам церемонии награды получат лучший футболист, лучший вратарь и лучший тренер среди мужчин и женщин, а также лучший гол и фэйр плей.

Голосование пройдет в период с 25 ноября по 9 декабря.

Напомним, что по итогам прошлого года звание лучшего игрока досталось Лионелю Месси.