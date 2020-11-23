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Главный тренер сборной Украины претендует на почетную награду, но шансов стать первым крайне мало.

Совет по спорту Дубая и премия Globe Soccer Awards совместно проведут международную спортивную конференцию.

The Sport Journal сообщает, что церемония состоится 27 декабря 2020 года. В рамках премии Dubai Globe Soccer Awards будут представлены лучшие таланты 2020 года, а также легендарные игроки, клубы и агенты последних 20 лет.

Одним из номинантов на премию "игрок века" является бывший нападающий Динамо, Милана и Челси Андрей Шевченко.

Также на награду претендуют такие звезды мирового футбола, как Андреа Пирло, Андрес Иньеста, Арьен Роббен, Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм, Фабио Каннаваро, Франческо Тотти, Фрэнк Лампард, Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Кака, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Луиш Фигу, Лука Модрич, Мохамед Салах, Неймар, Филипп Лам, Роберт Левандовски, Роналдиньо, Роналдо, Серхио Рамос, Стивен Джеррард, Хави, Зинедин Зидан и Златан Ибрагимович.

Проголосовать может любой желающий. Сделать это можно здесь.

Сейчас гонку возглавляют Лео Месси, Криштиану Роналду и, конечно же, Мохаммед Салах, за спиной которого стоит неистовая армия египетских фанатов. При этом, лидирует как раз Салах — за него проголосовали 32% респондентов, за Роналду — 30%, за Месси — 18%.