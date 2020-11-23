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Football.ua собрал главные новости и высказывания перед матчем Динамо — Барселона.

24 ноября Динамо примет Барселону на НСК Олимпийский в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Сегодня же состоялась пресс-конференция с участием Мирчи Луческу и Рональда Кумана.

Румынский тренер выразил желание победить в отчетном поединке, но он четко понимает, что одного желания может быть недостаточно. Также Мирча Луческу рассказал о кадровой ситуации в команде — Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков по-прежнему не смогут помочь своей команде.

"Мы хотим завтра победить. Будут встречаться две команды с разной философией и идеями. Для нас очень важна победа. Барселона есть Барселона. Понятно, что присутствие Месси дает преимущество, но его отсутствие дает плюс в том плане, что команда будет стараться более качественно сыграть в обороне", — начал Луческу.

"Очень хотим обыграть Барселону завтра, но одно дело хотеть, а другое — победить"

"Барселона — одна из лучших команд мира, но сейчас проходит не через самые лучшие времена. Ситуация с уходом Месси создает нервную обстановку в клубе, еще и смена тренера... Но я уверен, что Барса справится с этой ситуацией. Очень хотим обыграть Барселону завтра, но одно дело хотеть, а другое — победить".

"Ребята очень сложно восстанавливаются после коронавируса"

"Сидорчук? Он не провел ни одной тренировки. Цыганков также завтра не сыграет. Он будет готовиться к выходным. Ребята очень сложно восстанавливаются после коронавируса. Им непросто, они ослаблены, из-за чего нам нужно строить тренировочный процесс иначе. Я специально немного форсировал подготовку, чтобы некоторые выздоровевшие уже сыграли с Ингульцом".

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Также тренер Динамо вспомнил, как он в бытность тренером Шахтера на своем поле обыгрывал Барселону в Лиге чемпионов со счетом 2:0.

"Вспоминая 2004-й год, тогда Месси дебютировал в Лиге чемпионов, а мы тогда победили. Мы выиграли ту игру и это был первый шаг для успеха Шахтера. Динамо давно не играло в групповой стадии Лиги чемпионов, и я рассматриваю эту игру как толчок и развитие в прогрессе Динамо".

Касательно кадровых новостей, то их попросту нет: "Готовимся к игре в том же составе, что и к Ингульцу".

Защитник Динамо Виталий Миколенко расстроился, что Лионель Месси не сыграет в отчетном матче.

"Честно, я расстроен, что не сыграет Месси"

"Я в Барселоне не играл, очень хотелось бы сыграть против такого футболиста. Не могу сказать, что потерял форму из-за коронавируса. Пропустил 18 дней, но все уже хорошо".

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В понедельник с утра футболисты, тренерский штаб и весь персонал сдали очередные тесты на коронавирус.

После проведения пресс-конференции киевляне отправились на тренировку. Как обычно, первые 15 минут занятия были доступны для СМИ. Игроки Динамо провели разогревающую пробежку по периметру поля и интенсивную разминку.

Тренировка Динамо:

Примечательно, что в общей группе команды занимались Руслан Нещерет и молодые защитники — Даниил Скорко и Антон Баль.

После ужина команда проведет теоретическое занятие, а уже с утра в день игры пройдет заключительная тренировка.

Что касается пресс-конференции завтрашних гостей, то Рональд Куман выразил недовольство текущим положением дел в команде. Кроме того, тренер рассказал о ключевой потере — Жераре Пике, который повредил боковую связку колена. Отметим, что также восстанавливаться от повреждения будет Серхи Роберто. Ранее в лазарет попали Бускетс, Фати, Умтити и Араухо, а это значит, что у Барселоны из центральных защитников остался лишь Ленгле.

Конечно, тренерский штаб привез с собой еще одного молодого игрока — Мингеса, который ни разу не выходил на поле в футболке Барселоны. Но, в любом случае, положение каталонцев в защите бедственное и будет очень интересно посмотреть, как команда с ним справится.

"Я недоволен положением Барселоны в Ла Лиге, но завтра нас ждет другая игра. Мы должны воспользоваться возможностью, чтобы пройти в плей-офф Лиги чемпионов", — сказал Куман на предматчевой пресс-конференции.

"В первом матче против Динамо нам было тяжело"

"Если мы не будем играть хорошо, то соперник усложнит нам жизнь. Нам нужно хорошо подготовиться. Пике? Мы потеряли важного игрока. Но Барселона способна играть по различным схемам. Должны улучшить игру в защите и эффективность в атаке".

Также свой комментарий дал защитник Барселоны Клеман Ленгле, который считает, что отсутствие Пике скажется на игре Барселоны.

"Травма Пике сильно осложняет нам задачу"

"Правый центральный защитник — непривычная позиция для меня, но у меня есть опыт и я постараюсь сыграть наилучшим образом. Травма Пике сильно осложняет нам задачу. Впереди у нас важная игра в Лиге чемпионов. Если мы добьемся победы, то у нас будет хороший задел. В случае победы над Динамо в следующих играх можно будет использовать ротацию".

Для тех, кто забыл — предлагаем вспомнить первый матч, который завершился поражением Динамо в Испании (1:2).

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Динамо — Барселона.