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Международная федерация футбола дала старт публичному голосованию за кандидатов.

Как гласит сообщение на официальном сайте ФИФА, международная федерация объявила о старте публичного голосования в номинации "Лучший игрок года".

Две группы экспертов — по одной для женского и мужского футбола — выбрали кандидатов по каждой категории.

Кандидаты перечислены ниже в алфавитном порядке:

Лучшая футболистка:

Люси Бронз (Англия, Лион / Манчестер Сити)

Делфин Каскарино (Франция, Лион)

Каролин Грэм Хансен (Норвегия, Барселона)

Перниль Хардер (Дания, Вольфсбург / Челси)

Дженнифер Эрмосо (Испания, Барселона)

Чи Союн (Южная Корея, Челси)

Сэм Керр (Австралия, Челси)

Саки Кумагаи (Япония, Лион)

Дженифер Марожан (Германия, Лион)

Вивианна Миедема (Нидерланды, Арсенал)

Вэнди Ренар (Франция, Лион)

Лучший футболист:

Тиаго Алькантара (Испания, Бавария / Ливерпуль)

Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус)

Кевин де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)

Роберт Левандовски (Польша, Бавария)

Садио Мане (Сенегал, Ливерпуль)

Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

Лионель Месси (Аргентина, Барселона)

Неймар (Бразилия, ПСЖ)

Серхио Рамос (Испания, Реал Мадрид)

Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

Вирджил Ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль)

Публичное голосование размещено на сайте fifa.com и продлится до 9 декабря 2020 года (23:59 CET).

Затем, 11 декабря 2020 года организация объявит трех финалистов в каждой из категорий.

Награды будут вручены на церемонии The Best FIFA Football Award, которая состоится 17 декабря 2020 года.