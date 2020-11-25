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Награду лучшему голкиперу вручат на церемонии FIA The Best.

ФИФА объявила окончательный список претендентов на награду лучшего вратаря года. В него вошли шесть голкиперов:

Алиссон Беккер (Бразилия / Ливерпуль)

Тибо Куртуа (Бельгия / Реал Мадрид)

Кейлор Навас (Коста-Рика / Пари Сен-Жермен)

Мануэль Нойер (Германия / Бавария)

Ян Облак (Словения / Атлетико)

Марк-Андре тер Штеген (Германия / Барселона)

Напомним, что церемония ФИФА The Best состоится 17 декабря. Из-за пандемии коронавируса мероприятие впервые пройдет в онлайн-формате.

Отметим, что на награду лучшему тренеру в числе прочих претендуют Ханс-Дитер Флик и Марсело Бьелса.