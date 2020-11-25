Награду лучшему голкиперу вручат на церемонии FIA The Best.
Алиссон, getty images
25 ноября 2020, 12:50
ФИФА объявила окончательный список претендентов на награду лучшего вратаря года. В него вошли шесть голкиперов:
Алиссон Беккер (Бразилия / Ливерпуль)
Тибо Куртуа (Бельгия / Реал Мадрид)
Кейлор Навас (Коста-Рика / Пари Сен-Жермен)
Мануэль Нойер (Германия / Бавария)
Ян Облак (Словения / Атлетико)
Марк-Андре тер Штеген (Германия / Барселона)
Напомним, что церемония ФИФА The Best состоится 17 декабря. Из-за пандемии коронавируса мероприятие впервые пройдет в онлайн-формате.
Отметим, что на награду лучшему тренеру в числе прочих претендуют Ханс-Дитер Флик и Марсело Бьелса.