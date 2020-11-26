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Одна из самых популярных компаний по разработке видеоигр может погрязнуть в многочисленных судебных процессах.

Опытный нападающий Милана Златан Ибрагимович высказал свое недовольство действиями компании Electronic Arts, которая является разработчиком самого популярного футбольного симулятора в мире — FIFA 21.

39-летний швед заявил, что компания по разработке видеоигр на протяжении многих лет использовала его внешность без разрешения. Ибрагимович посчитал, что EA незаконно зарабатывала на его образе, поэтому он решил устроить расследование.

"Кто дал EA Sports разрешение использовать мое имя и лицо? FIFPro? Я не подозревал, что являюсь их членом. Если я там есть, то меня поместили туда без каких-либо оповещений с помощью каких-то странных маневров".

"Я точно никогда не позволял ФИФА или FIFPro зарабатывать деньги, используя меня. Кто-то делает прибыль на моем имени и изображении все три года без какого-либо соглашения. Настало время расследовать это", — написал Златан в Twitter 23 ноября.

Как сообщил футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы Златана Ибрагимовича, вслед за его клиентом свои претензии к Electronic Arts по поводу "незаконного" использования своих образов в FIFA 21 высказали еще порядка 300 футболистов.

"Знаю, что с подобным запросом о правах обратились примерно 300 футболистов. Если будет необходимо, мы пойдем до конца. FIFA использует права, которых у нее нет. Это один из самых больших позоров в истории футбола"

"Индивидуальные права на образ игрока не принадлежат FIFA, FIFPro или какому-то клубу. Они принадлежат самому футболисту. Если EA будет и дальше вести дела в подобной манере, мы подадим на них в суд", — приводит слова Мино Райолы The Telegraph.

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