Златан Ибрагимович не давал разрешения на использование своего имиджа в FIFA 21.
Златан Ибрагимович, Getty Images
24 ноября 2020, 17:19
Златан Ибрагимович, восстанавливающийся после травмы, полученной в матче против Наполи, намерен защищать свои имиджевые права — сообщает ESPN.
По мнению шведа, его имя и изображение используется компанией EA Sport в игре FIFA 21 незаконно.
Златан утверждает, что с ним никто не связывался по поводу получения разрешения на использование его имиджевых прав и кто-то просто решил на нем подзаработать.
Комментируя твит Ибрагимовича, аналогичным вопросом задался Гарет Бэйл.
EA Sports заключил долгосрочное партнерство с Миланом по представлению клуба в мировом масштабе и, вероятно, счел, что этого достаточно.