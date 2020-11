Златан Ибрагимович, восстанавливающийся после травмы, полученной в матче против Наполи, намерен защищать свои имиджевые права — сообщает ESPN.

По мнению шведа, его имя и изображение используется компанией EA Sport в игре FIFA 21 незаконно.

Златан утверждает, что с ним никто не связывался по поводу получения разрешения на использование его имиджевых прав и кто-то просто решил на нем подзаработать.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me