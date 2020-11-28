Данный трофей покорился клубу из Египта в девятый раз.
Футболисты Аль-Ахли, alahlyegypt.com
28 ноября 2020, 08:06
Лига чемпионов КАФ подошла к своему завершению, а финальным поединком главного клубного турнира Африки по футболу стало противостояние двух египетских команд - Замалека и Аль-Ахли.
Обменявшись забитыми мячами в первом тайме, интрига продолжала сохраняться под самый занавес матча, пока на 88-й минуте Аль-Ахли все-таки не вырвал победу.
Отметим, что Аль-Ахли стал триумфатором Лиги чемпионов КАФ в девятый раз в своей истории, что является рекордным показателем среди всех команд, которые когда-либо выигрывали данный трофей.
Замалек (Египет) — Аль-Ахли (Египет) 1:2
Голы: Шикабала, 31 — Солейя, 5, Кафша, 86.