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Специалист — о победе Шахтера в чемпионате Беларуси.

Украинский тренер Юрий Вернидуб прокомментировал чемпионство солигорского Шахтера в чемпионате Беларуси.

Специалист тренировал Шахтер с лета 2019, однако был отправлен в отставку летом 2020 года.

"Можно ли меня назвать чемпионом Беларуси? Сложно сказать, не при мне же стали чемпионами. Хотя, когда я ушел, команда шла на первом месте. Я могу одно сказать. Позвонил капитан солигорского Шахтера и на громкой связи команда поздравила меня с чемпионством и попросила передать поздравления всему тренерскому штабу. Это дороже всего. Это та команда, которую мы собирали, и ни в ком не ошиблись. Поздравил меня и президент клуба".

Также Вернидуб-старший заявил, что рассматривает вариант с продолжением тренерской карьеры в ближайшее время.

"Работать дальше собираюсь, варианты есть, не хочу наперед говорить. За работой соскучился, сейчас закончится чемпионат и, возможно, начнем дальше…", — сказал Вернидуб в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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