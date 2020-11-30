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Лига чемпионов и Лига Европы поменяют телевизионную прописку, а Лига конференций будет стартовать сразу на новой платформе.

Как сообщает издание censor.net, OTT | VOD-платформа MEGOGO одержала победу в тендере на право показывать на территории Украины матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций на период с 2021-й по 2024-й год.

По информации источника, сумма предложения составила от 20 до 30 млн евро, что является рекордным показателем для Украины.

Конкуренцию за право показа компания MEGOGO сумела выиграть у Медиа Группы Украины (МГУ), в состав которой входят платформа Oll.tv и телеканалы Футбол 1/2/3, а также у провайдера телекоммуникационных услуг "Воля-Кабель", онлайн-кинотеатра SweetTV, телекомпании Setanta Sports и холдинга "1+1".

Остальные участники тендера, согласно данным источника, подтверждают победу MEGOGO.