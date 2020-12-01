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Начинается голосование за лучших футболистов года.

УЕФА на своем официальном сайте запустил голосование за лучших футболистов года.

В список вошли 50 футболистов:

Вратари: Алисон Бекер (Ливерпуль), Ян Облак (Атлетико), Антони Лопеш (Лион), Кейлор Навас (Пари Сен-Жермен), Мануэль Нойер (Бавария);

Защитники: Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих (все – Бавария), Ханс Хатебур (Аталанта), Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – Ливерпуль), Хуан Бернат, Преснел Кимбембе (оба – ПСЖ), Маттейс де Лигт (Ювентус), Стефан де Врей (Интер), Серхио Рамос (Реал), Тьяго Силва (Челси), Анхелиньо, Деотшанкюль Юпамекано (оба – РБ Лейпциг);

Полузащитники: Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон (оба – Ливерпуль), Эвер Банега (Аль-Шабаб), Николо Барелла (Интер), Кингсли Коман, Леон Горецка, Томас Мюллер (все – Бавария), Кевин Де Брёйне (Манчестер Сити), Марсель Забитцер (РБ Лейпциг), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Уссем Ауар (Лион), Алехандро Гомес, Йосип Иличич (оба – Аталанта), Кай Хаверц (Челси), Маркиньос (ПСЖ),

Нападающие: Ромелу Лукаку (Интер), Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд), Жоау Фелиш (Атлетико), Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба – Бавария), Чиро Иммобиле (Лацио), Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур), Садио Мане, Мохамед Салах (оба – Ливерпуль), Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар (все – ПСЖ).

Сделать выбор можно по ссылке.