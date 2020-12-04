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Издание составило свой рейтинг футболистов.

Авторитетное издание ESPN представило рейтинг лучших футболистов 2020 года. В список попали лучшие игроки на девять позиций. Вашему вниманию ТОП-3 на каждой из позиций.

Вратари: Нойер (Бавария), Алиссон (Ливерпуль), Облак (Атлетико).

Правые защитники: Александрер-Арнольд (Ливерпуль, Хакими (Инер), Павар (Бавария).

Центральные защитники: Ван Дейк (Ливерпуль), Рамос (Реал), Алаба (Бавария).

Левые защитники: Робертсон (Ливерпуль), Дэвис (Бавария), Альба (Барселона).

Центральные полузащитники: Киммих (Бавария), Тьяго (Ливерпуль), Кроос (Реал).

Атакующие полузащитники: Де Брюйне (Ман Сити), Мюллер (Бавария), Фернандеш (МЮ).

Фланговые нападающие: Мане (Ливерпуль), Стерлинг (Ман Сити), Гнабри (Бавария).

Форварды: Месси (Барселона), Мбаппе (ПСЖ), Роналду (Ювентус).

Центрфорварды: Левандовски (Бавария), Холанд (Боруссия Д), Бензема (Реал).

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