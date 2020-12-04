Издание составило свой рейтинг футболистов.
Линель Месси и Криштиану Роналду, Getty Images
04 декабря 2020, 13:56
Авторитетное издание ESPN представило рейтинг лучших футболистов 2020 года. В список попали лучшие игроки на девять позиций. Вашему вниманию ТОП-3 на каждой из позиций.
Вратари: Нойер (Бавария), Алиссон (Ливерпуль), Облак (Атлетико).
Правые защитники: Александрер-Арнольд (Ливерпуль, Хакими (Инер), Павар (Бавария).
Центральные защитники: Ван Дейк (Ливерпуль), Рамос (Реал), Алаба (Бавария).
Левые защитники: Робертсон (Ливерпуль), Дэвис (Бавария), Альба (Барселона).
Центральные полузащитники: Киммих (Бавария), Тьяго (Ливерпуль), Кроос (Реал).
Атакующие полузащитники: Де Брюйне (Ман Сити), Мюллер (Бавария), Фернандеш (МЮ).
Фланговые нападающие: Мане (Ливерпуль), Стерлинг (Ман Сити), Гнабри (Бавария).
Форварды: Месси (Барселона), Мбаппе (ПСЖ), Роналду (Ювентус).
Центрфорварды: Левандовски (Бавария), Холанд (Боруссия Д), Бензема (Реал).
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