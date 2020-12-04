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Football.ua проведет онлайн-трансляцию жеребьевки на чемпионат мира 2022 года.

Жеребьевка отборочного этапа на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре, состоится в понедельник, 7 декабря, в 19:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе.

Как и последние подобные процедуры, процесс жеребьевки ЧМ-2022 пройдет в рамках видео конференции. Представители сборных присутствовать не будут.

В этой статье в день процедуры пройдет онлайн-трансляция жеребьевки на чемпионат мира-2022.

Украина во время жеребьевки будет во второй корзине.

Вашему вниманию составы всех корзин квалификации ЧМ-2020:

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды

Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния

Корзина 3: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция

Корзина 4: Босния, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург

Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра

Корзина 6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

График проведения матчей

Даты матчей группового этапа:

Тур 1: 24-25 марта 2021 года

Тур 2: 27-28 марта 2021 года

Тур 3: 30-31 марта 2021 года

Тур 4: 1-2 сентября 2021 года

Тур 5: 4-5 сентября 2021 года

Тур 6: 7-8 сентября 2021 года

Тур 7: 8-9 октября 2021 года

Тур 8: 11-12 октября 2021 года

Тур 9: 11-13 ноября 2021 года

Тур 10: 14-16 ноября 2021 года

Даты матчей плей-офф:

Полуфиналы: 24-25 марта 2022 года

Финал: 28-29 марта 2022 года