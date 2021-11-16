ЧМ-2022. Отбор
Вашему вниманию список из десяти европейских команд, которые точно отправятся на мундиаль в Катаре.
Сборная Хорватии, Getty Images
16 ноября 2021, 23:46
Первая часть квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира-2022 между национальными командами стран Европы подошла к своему завершению.
По ее итогам определились все десять сборных, которые заняли первые места в своих группах и точно выступят в финальной части мундиаля в Катаре.
Так, на ЧМ-2022 от Европы точно поедут Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Нидерланды.
Напомним, что весной пройдут стыковые турниры между командам, занявшими вторые места в своих отборочных группах, а также двумя сборными с наилучшим рейтингом в минувшем сезоне Лиге наций.
Там определятся еще три участника чемпионата мира 2022 года. Один из участников этих стыков — национальная сборная Украины.
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