ЧМ-2022. Отбор

Вашему вниманию список европейских сборных, которые выступят в стыковых турнирах весной 2022 года.

Первая часть квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира-2022 между национальными командами стран Европы подошла к своему завершению.

По ее итогам определились не только десять участников основной части мундиаля в Катаре, но и участники стыковых турниров, в которых 12 команд в марте 2022 года будут разделены на три равные группы и разыграют между собой оставшиеся три путевки в Катар.

Сборная Украины станет одной из участниц этих стыков, по итогам которых может попасть в финальную часть ЧМ-2022.

Вместе с подопечными Александра Петракова в плей-офф турнира вышли следующие команды: Италия, Польша, Португалия, Россия, Северная Македония, Швеция, Шотландия, Турция, Уэльс, Австрия (через Лигу наций) и Чехия (через Лигу наций).

Команды при жеребьевке разделят на сеяных и несеяных. Украина попадет во вторую группу и сыграет с кем-то из группы сеяных кроме России — с этой командой "желто-синих" разведут во время жеребьевки в любом случае, которая состоится 26 ноября.

Сеяные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс

Несеяные: Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Австрия, Чехия

Полуфиналы плей-офф ЧМ-2022 пройдут 24 марта 2022 года, а финалы — 29 марта 2022 года. Непосредственно финальная стадия мундиаля в Катаре запланирована на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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