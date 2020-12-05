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Предлагаем вам выбрать желаемого противника для национальной команды.

В понедельник, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе пройдет жеребьевка отборочного этапа на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Стадия будет проходить в формате группового турнира. Будет пять групп по пять команд и пять — по шесть. Победители своих квинтетов и секстетов попадут на Мундиаль напрямую, а команды, которые окажутся на второй позиции, отправятся в плей-офф, где разыграют еще три путевки.

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Сборная Украины находится во второй корзине при жеребьевке.

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды

Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния

Корзина 3: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция

Корзина 4: Босния, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург

Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра

Корзина 6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

Football.ua предлагает вам выбрать желаемого соперника из каждой корзины. Отметим, что представители второй корзины нам достаться не могут.

Также на Football.ua вы будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки отборочного цикла на чемпионат мира-2022.

График проведения матчей

Даты матчей группового этапа:

Тур 1: 24-25 марта 2021 года

Тур 2: 27-28 марта 2021 года

Тур 3: 30-31 марта 2021 года

Тур 4: 1-2 сентября 2021 года

Тур 5: 4-5 сентября 2021 года

Тур 6: 7-8 сентября 2021 года

Тур 7: 8-9 октября 2021 года

Тур 8: 11-12 октября 2021 года

Тур 9: 11-13 ноября 2021 года

Тур 10: 14-16 ноября 2021 года

Даты матчей плей-офф:

Полуфиналы: 24-25 марта 2022 года

Финал: 28-29 марта 2022 года

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