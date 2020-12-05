Предлагаем вам выбрать желаемого противника для национальной команды.
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05 декабря 2020, 11:00
В понедельник, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе пройдет жеребьевка отборочного этапа на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Стадия будет проходить в формате группового турнира. Будет пять групп по пять команд и пять — по шесть. Победители своих квинтетов и секстетов попадут на Мундиаль напрямую, а команды, которые окажутся на второй позиции, отправятся в плей-офф, где разыграют еще три путевки.
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Сборная Украины находится во второй корзине при жеребьевке.
Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды
Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния
Корзина 3: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция
Корзина 4: Босния, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург
Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра
Корзина 6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино
Football.ua предлагает вам выбрать желаемого соперника из каждой корзины. Отметим, что представители второй корзины нам достаться не могут.
Также на Football.ua вы будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки отборочного цикла на чемпионат мира-2022.
График проведения матчей
Даты матчей группового этапа:
Тур 1: 24-25 марта 2021 года
Тур 2: 27-28 марта 2021 года
Тур 3: 30-31 марта 2021 года
Тур 4: 1-2 сентября 2021 года
Тур 5: 4-5 сентября 2021 года
Тур 6: 7-8 сентября 2021 года
Тур 7: 8-9 октября 2021 года
Тур 8: 11-12 октября 2021 года
Тур 9: 11-13 ноября 2021 года
Тур 10: 14-16 ноября 2021 года
Даты матчей плей-офф:
Полуфиналы: 24-25 марта 2022 года
Финал: 28-29 марта 2022 года
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