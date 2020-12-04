Украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун узнали имя своего нового наставника.
Хейн Ванхазебрук, kaagent.be
04 декабря 2020, 20:37
После очередного поражения в рамках группового этапа Лиги Европы Гент прекратил сотрудничество с главным тренером Вимом де Декером.
Как сообщает официальный сайт "буйволов", новым наставником первой команды стал Хейн Ванхазебрук, который подписал контракт до 30 июня 2022 года.
Отметим, что 56-летний специалист уже имеет опыт работы в Генте. Он возглавлял бельгийский клуб в 2009 году, а также в период с 2014 по 2017 год.
Последним местом работы нового наставника Гента был Андерлехт, который он покинул в декабре 2018 года. С тех пор Хейн Ванхазебрук пребывал в статусе свободного агента.
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