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Украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун узнали имя своего нового наставника.

После очередного поражения в рамках группового этапа Лиги Европы Гент прекратил сотрудничество с главным тренером Вимом де Декером.

Как сообщает официальный сайт "буйволов", новым наставником первой команды стал Хейн Ванхазебрук, который подписал контракт до 30 июня 2022 года.

Отметим, что 56-летний специалист уже имеет опыт работы в Генте. Он возглавлял бельгийский клуб в 2009 году, а также в период с 2014 по 2017 год.

Последним местом работы нового наставника Гента был Андерлехт, который он покинул в декабре 2018 года. С тех пор Хейн Ванхазебрук пребывал в статусе свободного агента.

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