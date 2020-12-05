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Кипер доволен, что на соотечественников стали обращать внимание в европейских чемпионатах.

Бывший вратарь сборной Нигерии Деле Айенугба заявил, что на африканских вратарей стали чаще обращать внимание в европейских клубах, нежели это было раньше.

"Серьезная проблема кроется в том, что европейские клубы не верят в африканских голкиперов. Многие говорят, что наши вратари не обладают хорошей техникой, но это далеко не так. Раньше было намного сложнее. Требовалось играть в национальной сборной, чтобы добиться какого-то внимания и уважения. Сейчас все стало гораздо проще.

Чтобы убедить европейские топ-клубы нужно работать с двойным усердием. Время меняется. Например первый номер Челси Эдуар Менди – сенегалец. В воротах Аякса уже долгое время играет камерунец Андре Онана. Конечно это — позитивный знак. Нужно и остальным парням доказывать то, на что ты способен, с целью добиться доверия и уверенности", — сказал Айенугба в интервью ВВС.

Отметим, с 2007 года защищал цвета израильского клуба Бней-Егуда. Также в его карьере был Апоэл Ашкелон и другие клубы. С Января 2020 года Айенугба — свободный агент.