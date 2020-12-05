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Команда Реброва добыла убедительную победу.

В матче 12-го тура чемпионата Венгрии Ференцварош, которым управляет Сергей Ребров, обыграл одного из аутсайдеров турнира - Дьошдьор (3:1).

Батурина на шестой минуте вывел Ференцварош вперед. На 15-й Педро счет сравнял, но через четыре минуты Александр Зубков хабил второй мяч для гостей. Точку в матче поставил Узуни на 67-й минуте.

Проведя 11 игр Ференцварош лидирует в чемпионате Венгрии, имея в своем активе 29 очков. МОЛ Фехервар, за который играет другой украинец Иван Петряк, занимает второе место.

Отметим, подопечным Сергея Реброва восьмого декабря предстоит сыграть заключительный матч в групповом этапе Лиги чемпионов против киевского Динамо. Матч состоится в Киеве, на НСК Олимпийском. Начало игры — в 22:00.

Дьошдьор - Ференцварош 1:3

Голы: Педро, 15 — Батурина, 6, Зубков, 19, Узуни, 67