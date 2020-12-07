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Подводим итоги нашего голосования.

Сегодня, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе пройдет жеребьевка отборочного этапа на чемпионат мира-2022 в Катаре. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция процедуры.

Ранее мы предложили своим читателям выбрать, какие же сборные они хотели бы видеть в одной группе с "сине-желтыми". Перед подведением итогов напомним состав корзин грядущей жеребьевки:

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды

Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния

Корзина 3: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция

Корзина 4: Босния, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург

Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра

Корзина 6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

Итак, большинство наших читателей из первой корзины хотели бы получить сборную Дании. Видеть эту команду в нашей группе хотели более 60% респондентов. Вслед за датчанами, но с огромным отрывом, расположились сборные Хорватии (15,2%) и Бельгии (4,7%). Самый нежеланный соперник из первой корзины — сборная Испании (1,4%), однако не далеко ушли и немцы (1,5%) с французами (1,8%).

Из третьей корзины вы, наши дорогие читатели, больше других хотели бы получить в соперники сборную Финляндии. За этот вариант проголосовало почти 30% респондентов. В тройку также вошли венгры (16%) и Северная Ирландия (11,6%). Самый нежеланный соперник из второй корзины — сборная Ирландии (2,6%).

Переходим к четвертой корзине. Здесь наши читатели считают "лакомыми кусочками" сборные Беларуси и Люксембурга — за них проголосовали 31,6% и 30% пользователей соответственно. Больше других вы не хотите видеть в соперниках нашей сборной из этой корзины сборную Черногории (1,9%).

Что касается пятой корзины, то здесь вы предпочитаете сыграть против Андорры — за этот вариант проголосовали 43,3% наших пользователей. Еще один предпочтительный вариант — Фарерские острова (18,9%). Все остальные сборные набрали примерно одинаковое количество голосов, но самым нежеланным вариантом оказался Азербайджан.

И, наконец, переходим к последней корзине. Здесь абсолютным "победителем" стала сборная Сан-Марино. Эту сборную хотели видеть в нашей группе почти половина респондентов. Далее идут Гибралтар (24,4%), Молдова (14,5%), Лихтенштейн (6,6%) и Мальта (5,5%).

Итак, выбор читателей Football.ua:

1. Дания

2. Украина

3. Финляндия

4. Беларусь

5. Андорра

6. Сан-Марино

Отметим, что этот вариант невозможен, так как Украина, Финляндия и Беларусь не могут быть в одной группе (три команды с суровыми погодными условиями сведены быть не могут).

Cамый нежеланный вариант:

1. Испания

2. Украина

3. Ирландия

4. Черногория

5. Азербайджан

6. Мальта

Отметим, что в группе Испании точно будет не 6, а 5 команд.

График проведения матчей

Даты матчей группового этапа:

Тур 1: 24-25 марта 2021 года

Тур 2: 27-28 марта 2021 года

Тур 3: 30-31 марта 2021 года

Тур 4: 1-2 сентября 2021 года

Тур 5: 4-5 сентября 2021 года

Тур 6: 7-8 сентября 2021 года

Тур 7: 8-9 октября 2021 года

Тур 8: 11-12 октября 2021 года

Тур 9: 11-13 ноября 2021 года

Тур 10: 14-16 ноября 2021 года

Даты матчей плей-офф:

Полуфиналы: 24-25 марта 2022 года

Финал: 28-29 марта 2022 года

Жеребьевка отборочного этапа на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре, состоится в понедельник, 7 декабря, в 19:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе. Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция.