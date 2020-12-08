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Football.ua представляет материал, в котором речь пойдет о "группах смерти" Лиги чемпионов последнего десятилетия.

На этой неделе мы узнаем оставшихся участников 1/8 финала главного клубного евротурнира. Особый интерес вызывают группы В и Н, в которых сразу семь команд в равной степени претендуют на выход из группы.

Каждый год жребий дарит нам хотя бы одну "группу смерти", в которой борьба длится до последних туров и где мы становимся свидетелями множества остросюжетных историй. Сегодня поговорим как раз об этом.

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Сезон-2011/12 (Группа А)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 Бавария 6 4 1 1 11-6 +5 13 2 Наполи 6 3 2 1 10-6 +4 11 3 Ман Сити 6 3 1 2 9-6 +3 10 4 Вильярреал 6 0 0 6 2-14 -12 0

Трудно в это поверить, но в не столь далеком прошлом выход из группы был невыполнимой задачей для Ман Сити. Вильярреал, с Марио Гаспаром, Борхой Валеро, Диего Лопесом, Джонатаном де Гузманом, отцепился сразу, в итоге заняв последнее место с нулём очков. А вот "горожане" до последнего сражались с дебютировавшим в главном еврокубке Наполи.

Всё решилось в очном противостоянии, где подопечные Роберто Манчини сумели разжиться лишь одним очком, а в предпоследнем туре уступили в Неаполе, получив "двушку" от великолепного Эдинсона Кавани. Перед последним туром "партенопейцы" опережали будущего чемпиона Англии на два очка, но им предстояло играть с немотивированной "желтой субмариной", а Сити – с не потерпевшей ни единого поражения Баварией. "Горожане" выполнили задачу-минимум, победив 2:0, но Наполи выиграл с аналогичным счётом на Эль Мадригале и впервые в своей истории отправился в 1/8 финала.

Сезон-2012/13 (Группа D)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 Боруссия Д 6 4 2 0 11-5 +6 14 2 Реал 6 3 2 1 15-9 +7 11 3 Аякс 6 1 1 4 8-16 -8 4 4 Ман Сити 6 0 3 3 7-11 -4 3

В следующем сезоне Ман Сити и вовсе опозорился по-крупному, заняв лишь последнее место, а Боруссия с мадридским Реалом на его фоне выглядели настоящими тяжеловесами. Дортмундцы с первых туров показали серьёзность своих намерений, когда одолели Аякс и сыграли вничью в Манчестере. Причём "горожанам" удалось спастись лишь благодаря реализованному Марио Балотелли пенальти на последних минутах.

Настоящим украшением группы стала двухматчевая спарка "шмелей" со "сливочными". В Дортмунде точный дальний удар Марселя Шмельцера (что само по себе большая редкость) помог "банде" Юргена Клоппа добыть три очка над фаворитом, а в Мадриде Реал долгое время был на грани второго поражения подряд, но хозяев спас Месут Озил.

Благодаря двум разгромным викториям над Аяксом с одинаковым счётом 4:1, обе команды последовали в плей-офф, а Сити, набравший лишь одно очко в играх с амстердамцами, занял последнее место. В составе недавнего полуфиналиста Лиги чемпионов тогда выступали такие люди как Кристиан Эриксен и Ян Вертонген.

Удивила и Боруссия, которая за год до этого не сумела занять хотя бы третье место в группе с Арсеналом, Олимпиакосом и Марселем, а в кампании-12/13 как раз начала своё увлекательное шествие к финалу Лиги чемпионов.

Сезон-2013/14 (Группа F)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 Боруссия Д 6 4 0 2 11-6 +5 12 2 Арсенал 6 4 0 2 8-5 +3 12 3 Наполи 6 4 0 2 10-9 +1 12 4 Марсель 6 0 0 6 5-14 -9 0

Очень равная группа, в которой три гранда отчаянно "рубились" между собой, а марсельский Олимпик мирно наблюдал за этим со стороны. Чёрная полоса провансальцев из 13 поражений подряд в ЛЧ, начавшаяся ещё в четвертьфинале-11/12 с Баварией и закончившаяся в недавнем поединке с Олимпиакосом, продолжилась в этом квартете. Французы не набрали ни одного очка!

Действующий финалист чемпионской лиги дортмундская Боруссия уступила в меньшинстве в Неаполе (1:2) на самом старте. Тот автогол Камила Суньиги, как окажется позже, станет решающим аргументом "шмелей" на выход из группы, так как в Дортмунде они возьмут уверенный реванш со счётом 3:1.

Не менее интересными были и два матча с лондонским Арсеналом на экваторе группового этапа. В Лондоне ничейный счёт держался вплоть до концовки, в которой Боруссия вырвала три очка усилиями Роберта Левандовски. На Сигнал Идуна Парк подопечные Арсена Венгера сумели реабилитироваться и победили с минимальным счётом.

Расклад перед последним туром был следующим – Наполи необходимо было побеждать Арсенал с разницей в три мяча или надеяться на осечку команды Клоппа, которую ждал вояж во Францию. В Марселе обе команды обменялись быстрыми голами, а неаполитанцы долгое время не могли распечатать ворота Войчеха Щенсны.

На 73-й минуте Гонсало Игуаину таки удалось открыть счёт на Эмирейтс и "партенопейцы" слегка сбавили обороты. Такой расклад, с учётом ничейного исхода в параллельном матче, их вполне устраивал. Однако Боруссия всё-таки сумела вырвать победу усилиями поскользнувшегося Кевина Гросскройца, Наполи забил ещё один, но на необходимый третий мяч банально не хватило времени.

Таким образом итальянский клуб стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая осталась за бортом плей-офф имея в своём активе 12 очков!

Сезон-2015/16 (Группа D)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 Ман Сити 6 4 0 2 12-8 +4 12 2 Ювентус 6 3 2 1 6-3 +3 11 3 Севилья 6 2 0 4 8-11 -3 6 4 Боруссия М 6 1 2 3 8-12 -4 5



Финалист прошлого сезона Ювентус, а также будущий полуфиналист из Манчестера, изначально были явными фаворитами и в принципе вполне уверенно подтвердили этот статус, но помучится пришлось.

Гладбах провалил старт, уступив Севилье (третий гол классным ударом в ближний угол забил Евгений Коноплянка) и "горожанам" с общим счётом 1:5, хотя в домашней встрече с Сити смотрелся весьма достойно. Тогда "жеребцы" потерпели пять поражений подряд в первых турах Бундеслиги, после чего в отставку подал Люсьен Фавр, которого сменил Андре Шуберт. И понеслась.

В третьем и четвертом турах Боруссия дважды сыграла вничью с Ювентусом, затем взяла реванш у андалуссцев (4:2). Долгое время вела в счёте и в решающем поединке с Сити, но упустила всё, что можно в концовке и проиграла. Юве в это время "сгорел" будущему обладателю Лиги Европы, тем самым потеряв первое место в группе. И это больно аукнулось при жеребьевке плей-офф, где подопечные Мануэля Пеллегрини вышли на киевское Динамо, а туринцы угодили на гвардиоловскую Баварию. Кстати, "старая синьора" сумела дважды одолеть "блу мун" на том групповом этапе.

Сезон-2017/18 (Группа С)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 Рома 6 3 2 1 9-6 +3 11 2 Челси 6 3 2 1 16-8 +8 11 3 Атлетико 6 1 4 1 5-4 +1 7 4 Карабах 6 0 2 4 2-14 -12 2

Громкое фиаско Диего Симеоне и его Атлетико в главном еврокубке приключилось в сезоне-17/18, когда "матрасники" умудрились занять третье место и вылететь в Лигу Европы. Которую они, к слову, выиграли.

Начало этой досадной неудачи было положено в Риме, где голкипер Алиссон Бекер в одиночку остановил хвалённую атаку мадридцев, а Челси вырвал победу в концовке во втором туре. Но ладно бы только это. Атлетико умудрился ни разу не обыграть скромный Карабах, чем предопределил итоговый невыход из группы.

Довольно неожиданно выступила Рома под руководством Эусебио ди Франческо. Ключевым для "волков" стало противостояние с Челси. После 3:3 в Лондоне, "джалоросси" разгромили команду Антонио Конте в родных стенах – 3:0. Тот успех симпатичных римлян не был случайностью, что доказали матчи плей-офф, где они расправились с Шахтёром и Барселоной, вылетев лишь от будущего финалиста – Ливерпуля.

Сезон-2017/18 (Группа H)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 Тоттенхэм 6 5 1 0 15-4 +11 16 2 Реал 6 4 1 1 16-8 +10 13 3 Боруссия Д 6 0 2 4 7-13 -6 2 4 АПОЭЛ 6 0 2 4 2-17 -15 2

Окрепший Тоттенхэм навязал "шмелям" и "сливочным" серьёзную борьбу и оформил долгожданный выход из группы. Причём с первого места. Оглушительно провалился Дортмунд, который не вовремя впал в затяжной кризис под руководством Петера Боша, и не сумевший обыграть даже киприотов!

Самым ярким моментом "шмелей" в том розыгрыше можно назвать роскошный гол Андрея Ярмоленко на Уэмбли, да его передача пяткой на Обамеянга в домашнем матче со "шпорами".

Основная мясорубка была между англичанами и мадридцами. После 1:1 на Сантьяго Барнабеу лондонцы уверенно одолели Реал 3:1 на своём поле. В последнем туре действующий и будущий победитель турнира едва не опростоволосился с Боруссией на своём поле, позволив "шмелям" отыграться с 0:2, но в итоге добыл три очка.

Сезон-2018/19 (Группа B)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 Барселона 6 4 2 0 14-5 +9 14 2 Тоттенхэм 6 2 2 2 9-10 -1 8 3 Инттер 6 2 2 2 6-7 -1 8 4 ПСВ 6 0 2 4 6-13 -7 2

Возвращение Интера в главный еврокубок вышло скомканным. "Нерадзурри" начали за здравие, совершив яркий камбэк с Тоттенхэмом на последних минутах и одолев ПСВ, но в оставшихся встречах добыли лишь два очка. У "шпор" всё было с точностью до наоборот.

Помимо поражения в Милане в первом туре они ещё и уступили Барселоне в родных стенах – 2:4. Команда Поччетино активно заглядывала в бездну, но волевая победа над голландцами благодаря дублю Харри Кейна, а также триумф с Интером на Уэмбли, позволил англичанам держать собственную судьбу в руках перед решающим поединком на Камп Ноу.

Смешанный состав Барсы (практически традиционный для последнего тура) долгое время вёл в счёте усилиями Усмана Дембеле. После того как Мауро Икарди удалось выровнять цифры на табло в игре с ПСВ, "шпоры" вынуждены были забивать и сделали это на 87-й минуте усилиями главного героя команды в том евросезоне – Лукаса Моуры. Что было дальше вы и сами знаете.

Сезон-2018/19 (Группа С)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 ПСЖ 6 3 2 1 17-9 +8 11 2 Ливерпуль 6 3 0 3 9-7 +2 9 3 Наполи 6 2 3 1 7-5 +2 9 4 Црвена Звезда 6 1 1 4 5-17 -12 4

А как сложились бы события в том розыгрыше ЛЧ, не соверши Алиссон фантастический сейв после удара Аркадиуша Милика в решающий момент? Но давайте по порядку.

Ливерпуль начал с домашней победы над ПСЖ, продолжил минимальным поражением в Неаполе, а также умудрился сенсационно проиграть сербскому чемпиону на выезде. Наполи не потерпел ни единого поражения вплоть до последнего тура, по пути дважды сыграв вничью с парижанами. Единственной ложкой дёгтя в бочке мёда, решающей ложкой дёгтя, стала нулёвка в Белграде в первом туре.

Парижский суперклуб, набравший лишь пять очков к пятому туру, вынужден был играть с Ливерпулем в родных стенах исключительно на победу. И он её добыл, передав титул догоняющего "красным". Вторая путёвка в плей-офф (ПСЖ предстояло поправлять голевую статистику с Црвеной Звездой) разыгрывалась на Энфилде.

Мо Салах открыл устраивающий банду Юргена Клоппа счёт, но в самой концовке Наполи мог нивелировать все старания оппонента, когда Милик наносил тот самый удар. Алиссон сумел совершить невероятный сейв, махом отбив все потраченные на него миллионы. Так началось победное шествие Ливерпуля к шестому кубку европейских чемпионов.

Сезон-2019/20 (Группа F)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 Барселона 6 4 2 0 9-4 +5 14 2 Боруссия Д 6 3 1 2 8-8 0 10 3 Интер 6 2 1 3 10-9 +1 7 4 Славия Прага 6 0 2 4 4-10 -6 2

Ещё одна неудача Интера уже с Антонио Конте на тренерском мостике. Барселона не потерпела ни одного поражения в группе, хоть и была к этому очень близка. Достаточно вспомнить хотя бы поединок в Дортмунде с кучей моментов у хозяев и незабитым пенальти Марко Ройса. В разборки тяжеловесов неожиданно вклинилась Славия. Пражане попили немало крови абсолютно у всех участников сего квартета.

Переломным моментом стало поражение Интера на Сигнал Идуна Парк. Ведя 2:0 после первого тайма "нерадзурри" умудрились полностью провалится во второй половине встречи, не увезя из Рура даже ничью.

В последнем туре Боруссия долгое время не могла справится со Славией, но в итоге добыла волевую победу, а миланцы опростоволосились с немотивированной Барселоной, которая по канону сыграла в последнем туре почти вторым составом. Может третья попытка "змей" в текущем сезоне таки увенчается успехом?

Бонус:

Сезон-2012/13 (Группа E)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 Ювентус 6 3 3 0 9-4 +8 12 2 Шахтер 6 3 1 2 12-8 +4 10 3 Челси 6 3 1 2 16-10 +6 10 4 Норшеланн 6 0 1 5 4-22 -18 1

Евросезон, который с ностальгией и особым пиететом вспоминают поклонники донецкого Шахтёра. Тот состав "горняков" располагал звёздами, без преувеличения, мирового уровня — Виллиан, Фернандиньо, Генрих Мхитарян, Дарио Срна, Дуглас Коста.

Чемпион Украины воспринимался как скрытый претендент на выход в плей-офф, так как роль фаворитов отводилась возродившемуся из пепла Ювентусу во главе с Антонио Конте и действующему победителю турнира – Челси. Реальность превзошла все ожидания.

Шахтёр сходу вклинился в разборку двух грандов, одолев аутсайдеров из Дании, сыграв вничью в Турине и добыв яркую победу в Донецке над подопечными Роберто ди Маттео. "Зебры" так и вовсе умудрились подарить абсолютному аутсайдеру одно очко, расписав мировую в третьем туре. Причём спасительный гол Мирко Вучинича был забит на 81-й минуте.

"Горняки" драматично уступили на Стэмфорд Бридж, затем уверенно разделались с Норшелланном (5:2, пусть и весьма скандально, многие наверняка помнят тот анти-фейр-плей в исполнении Луиса Адриано), так что основная часть разборок переносилась на последний тур. Шахтёр уступил Ювентусу в матче за первое место, а Челси не помогла даже разгромная виктория в параллельной встрече. Вот так "пенсионеры" с грохотом свалились в победную для себя Лигу Европы.

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