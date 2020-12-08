Football.ua предлагает вам узнать, кому что нужно в шестом туре.
Шахтер - Интер, getty images
08 декабря 2020, 11:15
Наступило время заключительных поединков группового этапа Лиги чемпионов, в которых определятся последние обладатели путевок в плей-офф.
Вышли в 1/8 финала
Группа A: Бавария
Группа C: Манчестер Сити, Порту
Группа D: Ливерпуль
Группа E: Челси, Севилья
Группа F: Боруссия Дортмунд
Группа G: Барселона, Ювентус
Могут выйти в 1/8 финала
Группа A: Атлетико, Зальцбург
Группа B: Боруссия Менхенгладбах, Шахтер, Реал, Интер
Группа D: Аталанта, Аякс
Группа F: Лацио, Брюгге
Группа H: Манчестер Юнайтед, Пари Сен-Жермен, Лейпциг
Займет третье место и продолжит борьбу в Лиге Европы
Группа Е: Краснодар
Не выйдут в 1/8 финала, но могут стать третьими
Группа А: Локомотив
Группа C: Олимпиакос, Олимпик
Группа G: Динамо Киев, Ференцварош
Финишируют на четвертом месте
Группа D: Митьюлланд
Группа E: Ренн
Группа F: Зенит
Группа H: Истанбул Башакшехир
Группа A
Бавария уже вышла плей-офф с первого места, тогда как Атлетико для прохода далее достаточно не проиграть Зальцбургу.
Австрийцам же для выхода в 1/8 нужно обязательно обыграть Атлетико. Если будет ничья или поражение, то для выхода в Лигу Европы нужно, чтобы Локомотив проиграл Баварии. "Железнодорожники" уже потеряли шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но для Лиги Европы им нужно обыграть Баварию и надеяться на потерю очков Зальцбурга.
Группа В
Раскладам в группе В на Football.ua посвящен отдельный материал по ссылке.
Группа C
Манчестер Сити вышел из группы с первого места, а Порту — со второго. Кто в паре Олимпиакоса и Марселя наберет очков больше в заключительном туре, тот и отправится в Лигу Европы. Пока что по дополнительным показателям Олимпиакос обходит французов.
Группа D
Ливерпуль уже гарантировал себе выход в 1/8 с первого места в группе, тогда как Мидтьюлланд не сдвинется с последней позиции.
Аталанте для выхода в плей-офф нужно не проиграть Аяксу, тогда как нидерландцев устроит лишь победа.
Группа E
Здесь все предельно ясно. Челси гарантировал себе победу в квартете. Севилья, в свою очередь, вышла из группы со второго места. Краснодар уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы, а для Ренна евровесны не будет.
Группа F
Боруссия Д гарантировала себе выход из группы, а Зенит не сможет подняться с последней строчки, тогда как между Лацио и Брюгге развернется борьба за последнюю путевку в ЛЧ.
Бельгийцев устроит лишь победа в поединке против Лацио, а вот римлянам хватит и ничьей. Более того, "орлы" в случае победы могут занять первое место, если Боруссия Д потеряет очки с Зенитом.
Группа G
Барселона и Ювентус уже гарантировали себе выход в 1/8 финала. Туринцы могут попасть на первую позицию только в случае победы над "сине-гранатовыми" с разницей в три гола, либо с разницей в два мяча за исключением счета 2:0.
Динамо и Ференцварош не попадут в 1/8. Киевляне выйдут в Лигу Европы в случае победы или ничьей со счетом 0:0, 1:1 или 2:2.
Группа Н
Манчестер Юнайтед выйдет в плей-офф, если не проиграет Лейпцигу. "Красные дьяволы" гарантируют себе первое место, если не уступят "быкам", а парижане не обыграют Башакшехир.
ПСЖ для выхода в плей-офф достаточно не проиграть Башакшехиру. В случае поражения парижане пройдут дальше, если во втором матче не будет зафиксирована ничья. При победе над турками ПСЖ гарантирует себе первое место.
Лейпциг пройдет дальше в случае победы над Манчестер Юнайтед. Также "быков" устроит ничья, если ПСЖ проиграет Башакшехиру. Лейпциг займет первое место, если победит, а ПСЖ потеряет очки.
Башакшехир никуда не денется с четвертого места.
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