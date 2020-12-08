Наступило время заключительных поединков группового этапа Лиги чемпионов, в которых определятся последние обладатели путевок в плей-офф.

Вышли в 1/8 финала

Группа A: Бавария
Группа C: Манчестер Сити,  Порту 
Группа D:  Ливерпуль 
Группа E: Челси, Севилья
Группа F: Боруссия Дортмунд
Группа G: Барселона, Ювентус

Могут выйти в 1/8 финала

Группа A: Атлетико, Зальцбург
Группа B: Боруссия Менхенгладбах, Шахтер, Реал, Интер
Группа D: Аталанта, Аякс
Группа F: Лацио, Брюгге
Группа H: Манчестер Юнайтед, Пари Сен-Жермен, Лейпциг

Займет третье место и продолжит борьбу в Лиге Европы

Группа Е: Краснодар

Не выйдут в 1/8 финала, но могут стать третьими

Группа А: Локомотив
Группа C: Олимпиакос, Олимпик
Группа G: Динамо Киев, Ференцварош

Финишируют на четвертом месте

Группа D: Митьюлланд
Группа E: Ренн
Группа F: Зенит
Группа H: Истанбул Башакшехир

Группа A 

Команда И В Н П З П О
1 Бавария 5 4 1 0 16 5 13
2 Атлетико 5 1 3 1 5 8 6
3 РБ Зальцбург 5 1 1 3 10 15 4
4 Локомотив Москва 5 0 3 2 5 8 3


Бавария уже вышла плей-офф с первого места, тогда как Атлетико для прохода далее достаточно не проиграть Зальцбургу. 

Австрийцам же для выхода в 1/8 нужно обязательно обыграть Атлетико. Если будет ничья или поражение, то для выхода в Лигу Европы нужно, чтобы Локомотив проиграл Баварии. "Железнодорожники" уже потеряли шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но для Лиги Европы им нужно обыграть Баварию и надеяться на потерю очков Зальцбурга.

 

Группа В

Команда И В Н П З П О
1 Боруссия М 5 2 2 1 16 7 8
2 Шахтер 5 2 1 2 5 12 7
3 Реал Мадрид 5 2 1 2 9 9 7
4 Интер 5 1 2 2 7 9 5


Раскладам в группе В на Football.ua посвящен отдельный материал по ссылке.

Группа C 

Команда И В Н П З П О
1 Манчестер Сити 5 4 1 0 10 1 13
2 Порту 5 3 1 1 8 3 10
3 Олимпиакос 5 1 0 4 2 8 3
4 Марсель 5 1 0 4 2 10 3


Манчестер Сити вышел из группы с первого места, а Порту — со второго. Кто в паре Олимпиакоса и Марселя наберет очков больше в заключительном туре, тот и отправится в Лигу Европы. Пока что по дополнительным показателям Олимпиакос обходит французов.

 

Группа D 

Команда И В Н П З П О
1 Ливерпуль 5 4 0 1 9 2 12
2 Аталанта 5 2 2 1 9 8 8
3 Аякс 5 2 1 2 7 6 7
4 Мидтьюлланд 5 0 1 4 3 12 1


Ливерпуль уже гарантировал себе выход в 1/8 с первого места в группе, тогда как Мидтьюлланд не сдвинется с последней позиции.

Аталанте для выхода в плей-офф нужно не проиграть Аяксу, тогда как нидерландцев устроит лишь победа.

 

Группа E 

Команда И В Н П З П О
1 Челси 5 4 1 0 13 1 13
2 Севилья 5 3 1 1 6 7 10
3 Краснодар 5 1 1 3 5 10 4
4 Ренн 5 0 1 4 2 8 1


Здесь все предельно ясно. Челси гарантировал себе победу в квартете. Севилья, в свою очередь, вышла из группы со второго места. Краснодар уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы, а для Ренна евровесны не будет.

Группа F 

Команда И В Н П З П О
1 Боруссия Д 5 3 1 1 10 4 10
2 Лацио 5 2 3 0 9 5 9
3 Брюгге 5 2 1 2 6 8 7
4 Зенит 5 0 1 4 3 11 1


Боруссия Д гарантировала себе выход из группы, а Зенит не сможет подняться с последней строчки, тогда как между Лацио и Брюгге развернется борьба за последнюю путевку в ЛЧ.

Бельгийцев устроит лишь победа в поединке против Лацио, а вот римлянам хватит и ничьей. Более того, "орлы" в случае победы могут занять первое место, если Боруссия Д потеряет очки с Зенитом.

 

Группа G 

Команда И В Н П З П О
1 Барселона 5 5 0 0 16 2 15
2 Ювентус 5 4 0 1 11 4 12
3 Динамо Киев 5 0 1 4 3 13 1
4 Ференцварош 5 0 1 4 5 16 1


Барселона и Ювентус уже гарантировали себе выход в 1/8 финала. Туринцы могут попасть на первую позицию только в случае победы над "сине-гранатовыми" с разницей в три гола, либо с разницей в два мяча за исключением счета 2:0.

Динамо и Ференцварош не попадут в 1/8. Киевляне выйдут в Лигу Европы в случае победы или ничьей со счетом 0:0, 1:1 или 2:2.

 

Группа Н

Команда И В Н П З П О
1 Манчестер Юнайтед 5 3 0 2 13 7 9
2 ПСЖ 5 3 0 2 8 5 9
3 РБ Лейпциг 5 3 0 2 8 10 9
4 Истанбул Башакшехир 5 1 0 4 6 13 3


Манчестер Юнайтед выйдет в плей-офф, если не проиграет Лейпцигу. "Красные дьяволы" гарантируют себе первое место, если не уступят "быкам", а парижане не обыграют Башакшехир.

ПСЖ для выхода в плей-офф достаточно не проиграть Башакшехиру. В случае поражения парижане пройдут дальше, если во втором матче не будет зафиксирована ничья. При победе над турками ПСЖ гарантирует себе первое место.

Лейпциг пройдет дальше в случае победы над Манчестер Юнайтед. Также "быков" устроит ничья, если ПСЖ проиграет Башакшехиру. Лейпциг займет первое место, если победит, а ПСЖ потеряет очки.

Башакшехир никуда не денется с четвертого места.

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