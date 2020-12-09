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Украинская команда обыграла соперника с минимальным преимуществом в счете.

Харьковский Жилстрой-2 продолжил удачную серию в розыгрыше женской Лиги чемпионов, справившись на своем поле с казахским Биик-Казигурт.

Жилстрой-2 — Биик-Казигурт 2:1

Голы: Филенко, 30, Андрухив, 59 — Коннелл, 50

Украинская команда дважды поразила ворота соперника, тогда как пропустила лишь один раз. Отметим, что командам предстоит сыграть ответный поединок.

Напомним, что на предыдущей стадии турнира Жилстрой-2 обыграл Сараево из Боснии и Герцеговины.