Украинская команда обыграла соперника с минимальным преимуществом в счете.
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09 декабря 2020, 16:51
Харьковский Жилстрой-2 продолжил удачную серию в розыгрыше женской Лиги чемпионов, справившись на своем поле с казахским Биик-Казигурт.
Жилстрой-2 — Биик-Казигурт 2:1
Голы: Филенко, 30, Андрухив, 59 — Коннелл, 50
Украинская команда дважды поразила ворота соперника, тогда как пропустила лишь один раз. Отметим, что командам предстоит сыграть ответный поединок.
Напомним, что на предыдущей стадии турнира Жилстрой-2 обыграл Сараево из Боснии и Герцеговины.