Чемпионки Украины обыграли на выезде Сараево.
Харьковский Жилстрой-2 продолжает свои выступления в женской Лиге чемпионов.
Очередным соперником чемпионок Украины стал Сараево, с которым харковчанки сыграли на выезде и одержали уверенную победу. Путевку в 1/16 финала Жилстрою-2 обеспечили точные удары Натии Панцулая и Роксоланы Кравчук.
В 1/16 финала женской Лиги чемпионов Жилстрой-2 будет не сеяным.
В предыдущем раунде Жилстрой-2 разгромил армянский Алашкерт.
Сараево — Жилстрой-2 0:2
Голы: Панцулая, 9, Кравчук, 29.