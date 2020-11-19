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Чемпионки Украины обыграли на выезде Сараево.

Харьковский Жилстрой-2 продолжает свои выступления в женской Лиге чемпионов.

Очередным соперником чемпионок Украины стал Сараево, с которым харковчанки сыграли на выезде и одержали уверенную победу. Путевку в 1/16 финала Жилстрою-2 обеспечили точные удары Натии Панцулая и Роксоланы Кравчук.

В 1/16 финала женской Лиги чемпионов Жилстрой-2 будет не сеяным.

В предыдущем раунде Жилстрой-2 разгромил армянский Алашкерт.

Сараево — Жилстрой-2 0:2

Голы: Панцулая, 9, Кравчук, 29.