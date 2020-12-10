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Кипер совершил несколько хороших сейвов в игре с Интером.

УЕФА определился с номинантами на звание лучшего игрока шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список вошли: Неймар (ПСЖ), Юссеф Эн-Несири (Севилья), Карим Бензема (Реал) и Анатолий Трубин (Шахтер).

На счету Неймара хет-трик в поединке против Истанбула (5:1), Эн-Несири забил два гола Ренну (3:1), Бензема сделал дубль в матче против Борусси М (2:0), а Анатолий Трубин совершил четыре сейва в игре против Интера (0:0).

Отметим, уже стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов.