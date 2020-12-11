Другое

Football.ua представляет наиболее интересные поединки предстоящих выходных.

Групповой этап еврокубков, к сожалению, подошел к концу. Но расстраиваться не стоит, ведь на болельщиков ожидает очень интересный футбольный уикенд.

Давно фанаты не видели классическое английское дерби между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. А чего только стоит поединок мадридского Реала против Атлетико? Вашему вниманию топ-поединки предстоящих выходных.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

Суббота, 12-е декабря, 19:30. Манчестер, Олд Траффорд. 12-й тур АПЛ.

Матч между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, безусловно, центральный поединок 12-го тура английской Премьер-лиги.

Как бы громко это не звучало, но в этом сезоне "красные дьяволы" выступают лучше чем их предстоящий соперник. По крайней мере, в таблице они находятся выше. Тут можно ссылаться на везение. Кто-то скажет, что Юнайтед помогают судьи и команда забивает только с 11-метровой отметки. Но везет тому, кто везет. Тренер МЮ предпочитает строить игру через Бруну Фернандеша. Именно он — центральное, связывающее звено. Также Оле-Гуннар Солскьяер не брезгует экспериментировать, используя игроков в разных позициях. Победа перекинет МЮ в зону Лиги чемпионов, о чем они и мечтают.

У Манчестер Сити вышел некий спад формы в начале сезона. Но это не касается еврокубков, ведь в отличии от Юнайтед, "горожане" без особых проблем вышли в плей-офф Лиги чемпионов и на этом останавливаться не собираются. Да, выиграть трофей ЛЧ будет крайне сложно, но именно такую цель преследует клуб. Но и про АПЛ забывать не нужно. На данный момент команда занимает седьмое место в таблице, и матч против главного соперника должен мотивировать. Да и в случае победы Сити улучшит свое турнирное положение.

Эвертон — Челси

Суббота, 12-е декабря, 22:00. Ливерпуль, Гудисон Парк. 12-й тур АПЛ.

Поединки между Челси и Эвертоном всегда очень яркие. Команды отличаются симпатичным футболом, особенно в матчах между собой. Игра обещает быть интересной.

Эвертон удивил всех в начале сезона. Все говорили: "Эвертон играет настолько круто, что может повторить недавний успех Лестера". Но нет. Это был лишь моментальный всплеск и уже ближе к восьмому туру у подопечных Карло Анчелотти начался спад физической формы. Только форвард Доменик Кальверт-Льюин до сих пор не угас и является лучшим бомбардиром АПЛ с 11 голами. Но, справедливости ради скажем, что многое для его голов сделали крайки команды в лице Ришарлисона и Родригеса. Такие себе "палочки-выручалочки". Но вот с защитой проблемы. Чтобы совсем не выпасть с гонки за еврокубки Эвертону нужно победить Челси.

Лондонский клуб близок к тому, чтобы его можно было назвать "мечтой Абрамовича". Президент клуба вложился в летнюю трансферную компанию и Лампард с игроками приносят результат. Да, лучший бомбардир команды Тимо Вернер забил четырежды, но это показывает, что забивать у лондонцев умеет не только немец. Например у Курта Зума, который, на секундочку, центребек, тоже четыре забитых гола. Третье место после 11 туров — очень неплохой результат для команды. Да и отставание от первого места — всего два очка.

Реал — Атлетико

Суббота, 12-е декабря, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу. 13-й тур Ла Лиги.

Дерби двух мадридских клубов — второй классический поединок в Испании после Эль Классико. Согласитесь, что дерби Барселоны и Эспаньола звучит не так громко, как противостояние Реала и Атлетико!

Реал, пожалуй, чудом решил вопрос выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Команды была на гране вылета в Лигу Европы, но в последнем матче, по делу, обыграла Боруссию М. В чемпионате Испании ситуация не самая лучшая, но и не критическая. После 11 матчей "галактикос" заработали 20 очков, теряя пункты в играх с не самыми сложными соперниками. Дошло дело даже до возможного увольнения Зинедина Зидана со своего поста и слухи о конфликте французского менеджера с игроками, но все они не подтвердились. Игра с Атлетико — одна из самых важных в сезоне. Если Реал намерен бороться за чемпионство, а он в любом случае намерен, то тут только побеждать, другого выхода нет.

Мадридцы, получив не самую сложную группу в Лиге чемпионов, сделали ставку на чемпионат, и чуть не обожглись. Лишь в последнем туре группового этапа ЛЧ команда Симеоне в непростом матче обыграли Зальцбург и прошли дальше. За то в Ла Лиге у "матрасников" все очень хорошо, даже прекрасно. Первое место после 10 игр и 26 очков. Но самое главное — разница забитых и пропущенных голов — 21/2. Не припомниться, чтобы команда из топ-5 чемпионатов за 10 игр пропускала так мало. Эль Мадрильено, как в Испании называют дерби Мадрида, обещает быть очень интересным.

Марсель — Монако

Суббота, 12-е декабря, 18:00. Марсель, Велодром. 14-й тур французской Лиги 1.

Матч двух лучших клубов южной Франции. Монако и Марсель — это гранды французского футбола, как бы плохо не шли дела у этих команд.



Игру обоих команд сложно назвать идеальной и успешной. На недели Марсель закрепил статус одного из худших в Лиге чемпионов — безвольно и разгромно проиграл полурезервному составу Манчестер Сити и не смог зацепиться даже за Лигу Европы. Монако при Нико Коваче тоже далек от топ-уровня: чередует камбэки с ПСЖ проигрышами Лиллю, стабильно пропускает (15 голов, больше одного пропущенного за игру) и открывает для Лиги 1 новых звезд (лидеры команды — Бенуа Бадиашиле, Софьян Диоп и Орельян Тчуамени только недавно достигли 20-летия).



Чего ждать от игры? Точно бескомпромиссности и борьбы. В первую очередь — от Монако. Команды разделяет всего одно очко (правда у Марселя два матча в запасе), а в пяти прошлых матчах забивалось минимум два гола. Фанаты Лиги 1 до сих пор вспоминают матч прошлого сезона, в котором Марсель обыграл Монако 4:3. Смогут ли команды снова показать яркое дерби? Надеемся, что да. А узнаем — уже в эту субботу.

Байер — Хоффенхайм

Воскресенье, 13-е декабря, 19:00. Леверкузен, БайАрена. 11-й тур Бундеслиги.

В противостоянии между Байером и Хоффенхаймом нередко бывает так, что лишь одна команда показывает свое превосходство. Но не в этот раз.

Леверкузенцы будут принимать команду из провинциального городка у себя дома. И явно команда Петера Боса выступят в роли фаворитов противостояния. Еще бы, Байер идет на втором месте в турнирной таблице и выглядит очень уверенно на фоне своего соперника. И отсутствие лидера прошлого сезона Хаверца не сильно повлияло на игру. Бос нашел нового лидера коллектива — Лукаса Аларио, забившего семь голов на старте чемпионата. К сожалению для "фармацевтов", Лукас не примет участие в игре из-за травмы.

Хоффенхайм, который последние годы шумит в Бундеслиге и еврокубках, в этом году показывает средний футбол. Пока команды далека от зоны ЛЧ и ЛЕ, а те, кото находится в зоне вылета, уже поджимают их. Кажется, что у Хоффенхайма забивает только Крамарич. Он — ярковыраженный лидер коллектива, который может уйти уже зимой. Статус аутсайдера в матче против Байера — условен, ведь все ожидают конкурентоспособный поединок.