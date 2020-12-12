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Наставник действующих чемпионов мира уже определился с теми игроками, с которыми начнет путь за очередным трофеем.

В интервью французскому изданию L'Équipe, главный тренер действующих чемпионов мира Дидье Дешам сообщил, что уже успел окончательный перечень футболистов своей команды, которых он хочет видеть во время основной части чемпионата Европы-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля следующего года.

"Сегодня заявка составлена на 100%, — заявил бывший опорный полузащитник, — Однако, я прекрасно понимаю, что до марта, когда пройдет первый тренировочный сбор в новом году, может произойти еще множество событий".

"Основная обойма определена и теперь, остается лишь верить, что у избранных футболистов не случится каких-либо повреждений", — заключил наставник сборной Франции.

Напомним, что "Les Bleus" уверенно заняли первое место в своей подгруппе Лиги наций УЕФА, после чего встретятся в полуфинале с Бельгией уже в октябре 2021 года. Также, сборная Франции в конце марта следующего года начнет путь в квалификации к чемпионату мира-2022 в Катаре домашним матчем против Украины.