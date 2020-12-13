Другое

Игрок рассказал о работе с польским форвардом.

Защитник Краковии Алексей Дитятьев рассказал об отношении к алкоголю нынешнего нападающего Герты Кшиштофа Пьонтека.

"Могу сказать, что на всех командных посиделках Пьонтек не употреблял алкоголь. Всегда бросалась в глаза его вера в себя.

Когда я пришел, то первый отрезок сезона он вообще не мог забить, еще с него смеялся. Во втором круге начал забивать, его купила Дженоа, а через год уже Милан.

Пил ли я? Я сейчас тоже вообще не пью. Раньше мог выпить, зачем врать. Большинство футболистов скрывает это. И жаль, что люди не понимают, что это просто легализованный наркотик", — сказал Дитятьев BF.

Напомним, Пьонтек сумел отличиться дублем в берлинском дерби.