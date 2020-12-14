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Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, несмотря на разгром россиян 5:0 в последнем матче сборной.

Любиша Тумбакович отправлен в отставку с поста главного тренера национальной сборной Сербии, несмотря на разгром россиян 5:0 в последнем матче сборной.

"Футбольный союз Сербии и Любиша Тумбакович расторгли контракт по обоюдному согласию. Мы благодарим бывшего руководителя национальной сборной за сотрудничество и желаем ему дальнейших успехов в карьере", – сообщается на странице местной федерации.

68-летний специалист возглавил национальную команду Сербии летом 2019-го. Подопечные Тумбаковича были соперниками сборной Украины в рамках отбора к Евро-2020, команды расписали ничью 2:2, однако на турнир пробилась команда Андрея Шевченко.

В последнем розыгрыше Лиги наций сербы финишировали третьими в группе В3.