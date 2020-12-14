Рамос, Зидан, Роберто Карлос и Буффон — во втором и третьем составах сборной.
Сборная всех времен по версии France Football, France Football
14 декабря 2020, 23:09
Авторитетное французское издание France Football
обнародовало состав символической сборной мира всех времен.
По итогам голосования 140 журналистов ведущих мировых СМИ в "команду мечты" вошли:
вратарь — Лев Яшин (СССР);
защитники — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Кафу (Бразилия);
полузащитники оборонительного плана — Лотар Маттеус (Германия), Хави (Испания);
атакующие полузащитники — Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия);
нападающие — Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Роналдо (Бразилия).
Во второй состав всех времен вошли: Джанлуиджи Буффон — Роберто Карлос, Франко Барези, Карлос Альберто — Альфредо Ди Стефано, Франк Райкард, Андреа Пирло, Зинедин Зидан — Роналдиньо, Йохан Кройф, Гарринча.
В третью сборную попали: Мануэль Нойер — Пауль Брайтнер, Серхио Рамос, Филипп Лам — Андрес Иньеста, Диди, Йохан Нескенс, Мишель Платини — Тьерри Анри, Марко ван Бастен, Джордж Бест.
Награды будут вручены на церемонии The Best FIFA Football Award, которая состоится 17 декабря 2020 года.