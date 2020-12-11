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Определился итоговый список кандидатов на почетный титул.

ФИФА определилась с финальной тройкой претендентов на награду The Best, о чем сообщила на своем официальном сайте.

Среди трех кандидатов нашлось место для Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Роберта Левандовски.

Отметим, что в десятку футболистов также входили:

Тиаго Алькантара (Испания, Бавария / Ливерпуль)

Кевин де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)

Садио Мане (Сенегал, Ливерпуль)

Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

Неймар (Бразилия, ПСЖ)

Серхио Рамос (Испания, Реал Мадрид)

Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

Вирджил Ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль)

Награды будут вручены на церемонии The Best FIFA Football Award, которая состоится 17 декабря 2020 года.

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